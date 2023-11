Che partenza per Giroud: 6 gol in 10 presenze. Non aveva mai iniziato così bene al Milan

Con la doppietta arrivata contro il Napoli, Olivier Giroud è solito a quota sei gol in campionato. Il settimo stagionale l'ha realizzato in Champions League, ma rimanendo in Serie A, l'attaccante francese non era mai partito così bene. Questo il dato:



21-22: 4 gol in 10 presenze

22-23: 4 gol in 10 presenze

23-24: 6 gol in 10 presenze