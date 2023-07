"Che partita vorrei giocare? Una in casa" e Sportiello svela il suo desiderio

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Marco Sportiello ha risposto così alla domanda relativa a quale partita vorrebbe giocare con la maglia del Milan: "La partita che vorrei giocare? Anche Bologna-Milan alla prima va benissimo. No, magari meglio una a San Siro". E poi su Maignan e il resto dei compagni ha aggiunto: "Mike voglio vederlo da vicino. Poi qui c'è anche Mirante che ho conosciuto in nazionale. Voglio imparare anche da lui, che ha molta esperienza. Credo che mi darà una grossa mano. Da portiere ti dico Leao, però poi bisogna vedere se ti diverti - da portiere - in allenamento (ride).".