Che step manca a Leao? Pioli: "Sta lavorando in modo continuo e positivo. Sulla posizione..."

Dopo l'addio di Ibra, Leao sta facendo altri step? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda in occasione della conferenza stampa alla viglia di Milan-Torino.



"Lo sta facendo da più anni, in campo soprattutto. Sta lavorando in modo continuo e positivo. Sulla disponibilità: vorrei facesse qualche corsa in meno e che prendesse posizione subito".