Che traguardo per Pioli! L'allenatore rossonero festeggia le 800 panchine in carriera

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande traguardo per Stefano Pioli ottenuto questa sera nella partita appena cominciata a San Siro tra Milan e Atalanta. Il tecnico rossonero taglia questa sera il traguardo delle 800 panchine in carriera tra i professionisti. Sulla panchina del Milan si tratta della 169esima volta per l'allenatore di Parma: la squadra maggiormente allenata in carriera per lui.