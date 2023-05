Che voto darebbe alla stagione in caso di qualificazione Champions? Maldini risponde chiaramente

MilanNews.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, si è così espresso a Mediaset nel post Inter-Milan:

Che voto darebbe alla stagione del Milan con la qualificazione alla prossima Champions League?

"Sarebbe 8. L'abbiamo detto l'anno scorso: non siamo strutturati ancora per competere su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo... È un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. Ci sono tanti giocatori giovani. Oggi c'erano tre anni di media di differenza con l'Inter. Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione".