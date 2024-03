Che voto date a Pioli finora? De Grandis: "6,5". Marinozzi: "Non arrivo alla sufficienza". Bergomi: "Se lo gioca al derby"

Che voto dai a Pioli finora? È questa la domanda fatta nello studio pre partita di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Slavia Praga. Queste le risposte.

De Grandis: “Faccio fatica a trovare Pioli come il colpevole. Questa è una rosa forte ma con dei limiti. Ha gestito, non mi sembra che abbia fatto errori marchiani. Gli è mancata tutta la difesa. 6,5.”

Marinozzi: “Non arrivo alla sufficienza per gli obiettivi che sono saltati. l’uscita dalla Champions League, il derby perso male e lo scudetto molto lontano. Poi ovviamente non è solo colpa di Pioli.

Bergomi: “Il voto se lo giocherà anche nel derby di ritorno, arriva da 5 sconfitte consecutive. Quello può pesare nel giudizio. La rosa era stata costruita per migliorarla, per mettere dentro giocatori e non essere propositivo solo a sinistra ma anche con i centrocampisti, con Loftus che alla fine è diventato quel giocatore che aiuta la fase offensiva. C’era tutto per fare bene e ora c’è ancora questa Europa League”.