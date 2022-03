Chelsea, anche il tifo organizzato critica i cori pro-Abramovich

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 07 MAR - Dopo Thomas Tuchel anche il Chelsea Supporters Trust, il gruppo che riunisce tutti i tifosi dei Blues nel mondo, ha criticato i molti spettatori di fede Chelsea che sabato - durante il minuto di raccoglimento in segno di solidarietà per l'Ucraina prima della partita contro il Burnley - hanno rotto il silenzio intonando il nome di Roman Abramovich. "Il CST ha preso subito una posizione netta a sostegno della popolazione ucraina. Intonare il nome di Abramovich in quel momento è stato chiaramente inopportuno", si legge nel comunicato emesso questa mattina dal Chelsea Supporters Trust. Un giudizio in sintonia con quello espresso al triplice fischio finale dallo stesso manager del Chelsea, Tuchel: "Non era quello il momento di mandare altri messaggi che non fossero di solidarietà all'Ucraina". (ANSA).