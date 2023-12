Chelsea, Jackson: "Tutti dicono cazzate, non mi interessa cosa dice la gente"

vedi letture

Otto gol e un assist in 19 partite, un rendimento tutto sommato positivo considerando le difficoltà del Chelsea. Nicolas Jackson non le manda a dire e attacca i suoi detrattori: "De Bruyne e Salah hanno faticato quando sono arrivati e ora sono grandi giocatori. Non hanno ascoltato i pareri di quelle persone che non conoscono il calcio", ha detto allo Standard il 22enne ex Villarreal.

"Non ho cominciato come avrei voluto ma è la mia prima stagione, quindi sono contento, anche se tutti dicono cazzate. Non mi interessa cosa dice la gente: giocherò più partite e continuerò a segnare più gol per la squadra. Pochettino ha avuto tanti giovani, mi motiva ogni giorno e mi dice di provarci. Ha visto gente peggiore di me e adesso sono grandi giocatori. Conosce il calcio".