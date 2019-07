l Chelsea ha comunicato il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, nel giro della nazionale di Southgate, ha firmato fino al 30 giugno del 2024. "Sono molto felice di stare qui per altri cinque anni, sono cresciuto qui e spero di giocare ancora per molto". L'inglese era stato accostato al Milan come possibile sostituto di Bakayoko.