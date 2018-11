Chelsea, Morata: "Conte uno dei migliori. Avrebbe fatto bene al Real"

Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla anche di Antonio Conte: "Sorpreso dalle voci di Conte al Madrid? Per niente. È uno dei migliori allenatori che ci siano, tatticamente pochi sono al suo livello, è un vincente e lo stesso vale per il Madrid. Avrebbe potuto fare molto bene al Bernabeu. Perché è finita male col Chelsea? Antonio è una persona a cui piace tenere un certo controllo nel club, e magari nel Chelsea non era così. E quando inizi ad aver problemi in alto poi è inevitabile che finiscano con l’arrivare in basso. Ma non è corretto che parli di queste cose. È stato il mio allenatore e lo devo ringraziare e desidero il meglio per il suo futuro, finché non saremo avversari...".