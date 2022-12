Chelsea pronto a pagare la clausola di Enzo Fernandez: c'è l'ok del Benfica e dell'argentino

MilanNews.it

Dal Benfica al Chelsea, il futuro di Enzo Fernandez appare quasi deciso. Secondo Metro, i Blues hanno ottenuto il placet del centrocampista argentino e ora sono pronti a pagare la clausola per strapparlo alla concorrenza: 120 milioni di euro al Benfica, non un centesimo in meno, come preteso dal club portoghese. Avendo incassato anche il 'sì' dell'ex River Plate, con il quale è stato dunque raggiunto un accordo, la strada per il Chelsea ora è in discesa: Enzo Fernandez sarà quasi certamente il primo rinforzo della prossima campagna acquisti dei Blues.