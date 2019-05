Chelsea, Sarri spinge per la conferma di Higuain in Blues

Con la conquista di un posto nella prossima Champions League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri è destinato a proseguire l'avventura a Londra iniziata nella scorsa estate. Con la conferma da parte di Abramovich, il tecnico ha subito chiesto che venga confermato anche Gonzalo Higuain, attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan che potrebbe prolungare il prestito anche per la prossima stagione. L'allenatore ex Napoli ha parlato con i dirigenti chiedendo espressamente che l'argentino venga confermato nonostante un girone di ritorno non all'altezza della sua storia di attaccante di livello internazionale. A riportarlo è il Sun.