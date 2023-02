Chelsea, si punta a recuperare 300 milioni dalle cessioni. in vendita anche Ziyech

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo quanto riportato da ESPN, il Chelsea potrebbe recuperare buona parte della cifra monstre investita in estate. Sono una decina i giocatori sul mercato, considerando una rosa già extralarge che si allargherà ulteriormente con i giocatori che rientreranno dal prestito, come Romelu Lukaku e Callum Hudson-Odoi. Il club conta di recuperare attorno ai 300 milionin di sterline. Tra i papabili all'addio ci sono sicuramente Hakim Ziyech, il cui accordo col PSG è sfumato in modo clamoroso nelle ultime ore del mercato invernale. Aubameyang invece potrebbe partire già adesso, direzione Stati Uniti. Pulisic, Kovacic, lo stesso rientrante Hudson-Odoi e anche Lukaku saranno da ricollocare. Infine Kante, che potrebbe andar via a parametro zero col contratto in scadenza.