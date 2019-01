Chelsea: stampa Gb divisa su Sarri

(ANSA) - LONDRA, 21 GEN - In attesa dell'arrivo di Gonzalo Higuain, la stampa britannica si divide sull'attacco a Sarri ai suoi giocatori, sabato, dopo il ko contro l'Arsenal. Il manager del Chelsea ha criticato, davanti alle telecamere, la sua squadra per non avere "la giusta attitudine e mentalità". Parole che hanno innescato un dibattito tra chi (pochi) si è schierato con il tecnico italiano, e chi (la maggioranza) ne ha stigmatizzato l'intervento. L'ex United, Neville, oggi autorevole commentatore tv, ha interpretato le parole di Sarri come di "chi sa che prima o poi verrà licenziato". Mentre il Sun ha ricordato come già il suo predecessore, Antonio Conte, si era espresso in modo simile, rompendo definitivamente con lo spogliatoio. In difesa di Sarri si è schierato David Luiz, che ha escluso qualsiasi rottura con il tecnico. Già giovedì il Chelsea tornerà in campo, per la seminale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham: atteso domani a Londra, potrebbe anche essere l'occasione per il debutto inglese di Higuain.