Chelsea, ufficiale l'addio a Mauricio Pochettino

Il Chelsea ha ufficializzato sul sito del club l'addio, con rescissione consensuale, a Mauricio Pochettino, che non sarà più l'allenatore dei Blues. "A nome di tutti al Chelsea coglio esprimere la nostra gratitudine nei confronti di Mauricio per il suo servizio - dichiara Laurence Stewart - sarà il benvenuto a Stamford Bridge, gli auguriamo il meglio". Pochettino dalla sua ringrazia il club "per l'opportunità di farne parte, ora la squadra è ben posizionata per avanzare in Premier e in Europa nei prossimi anni".

Pochettino è ora dunque senza club, e anche il suo tra tanti altri è un nome che può interessare al Milan, in cerca della nuova guida tecnica.