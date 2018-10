Chelsea vince 4-0, va a -2 dal Liverpool

Tutto facile per i 'Bleus' sul campo del Burnley. Pari Arsenal

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Tutto facile per il Chelsea di Maurizio Sarri, che vince 4-0 sul campo del Burnley, nella 10/a giornata della Premier League, riportandosi a -2 dal Liverpool (26 contro 24 punti). I 'Blues' sbloccano il risultato al 22' con Morata e raddoppiano con Barkley al 12' della ripresa. Willian al 18' e Loftus-Cheek al 47' chiudono un match mai in discussione. Finisce in parità uno dei tanti derby di Londra, fra Crystal Palace e Arsenal: doppietta di Milivojevic al 1' e al 38' della ripresa per i padroni di casa, Xhaka all'8' st e Aubameyang all'11' st firmano le reti dei 'Gunners' che ora in classifica sono quarti con 22 punti, un punto sotto il Manchester City (23). La formazione di Pep Guardiola giocherà domani sera alle sul campo del Tottenham alle 21.