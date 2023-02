Chelsea, Ziyech sarà sacrificato in estate: oltre al PSG, su di lui piomba pure il Bayern

Fonte: tuttomercatoweb.com

Aumenta ogni giorno la lista delle pretendenti per Hakim Ziyech. Come riporta il portale Fichajes, sull'esterno marocchino che non è riuscito a trasferirsi al Paris Saint-Germain nelle ultime ore di mercato per colpa di un errore nello scambio dei documenti col Chelsea si sarebbe inserito con forza anche il Bayern Monaco.

L'ex Ajax, già obiettivo del Milan, sembra destinato a lasciare Londra durante la prossima estate per permettere ai Blues di fare cassa dopo il sontuoso mercato invernale e il suo futuro resta sospeso al momento proprio fra i parigini (ancora interessati a lui) e i bavaresi.