Chi affronterebbe il Milan in caso di qualificazione agli ottavi? Le possibili avversarie

vedi letture

In caso di passaggio del turno in quel di Rennes nel ritorno dei playoff fissato per giovedì 22 febbraio alle 18.45, sarebbero queste le possibili avversarie del Milan negli ottavi di Europa League:

• Brighton (Inghilterra)

• Leverkusen (Germania)

• Liverpool (Inghilterra)

• Rangers (Scozia)

• Slavia Praga (Rep Ceca)

• Villareal (Spagna)

• West Ham (Inghilterra)

Sorteggio il 23 febbraio ore 12 a Nyon; sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Sky (su Sky Sport 24 canale 200 in diretta televisiva) e in live testuale su MilanNews.it e in live Twitch sul canale ufficiale di MilanNews.it.

Andata (eventualmente a San Siro) il 7 marzo, ritorno in trasferta il 14 marzo.