Chi decide Milan-Juve? Donadoni: "Dico Reijnders. Bella la storia di Adli"

vedi letture

Roberto Donadoni, intervistato sulla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Juventus, ha espresso secondo lui chi sarà il giocatore decisivo della sfida: "Dico Reijnders. In questo inizio col Milan ha dimostrato di saper fare davvero tutto. Gli manca solo il gol, per cui...". Poi una battuta su Yacine Adli: "Bella storia, il suo senso di attaccamento ricorda quello dei milanisti del passato. E si sta giocando bene le sue carte: non è da tutti fare il play del Milan, e farlo bene"