Chi dopo Conte? 5 nomi per la panchina del Tottenham: ci sono anche De Zerbi e Luis Enrique

Fonte: tuttomercatoweb.com

Julian Nagelsmann È il nuovo che avanza. Giovane e ambizioso, l'ideale per dare una ventata di freschezza al progetto. Non si è lasciato bene col Bayern e il suo esonero è arrivato a furor di spogliatoio, salvo alcune eccezioni. Ha dimostrato di saper lavorare però bene con le squadre ambiziose ma di fatto outsiders a livello europeo, come il Lipsia portato in semifinale di Champions.

Roberto De Zerbi

Altro profilo che piace, col vantaggio di aver già testato la Premier League. Ha preso in mano il Brighton a stagione in corso tenendolo ai livelli a cui l'ha portato Graham Potter se non facendo meglio. I seagulls sono attualmente settimi e potrebbero qualificarsi a una competizione europea. Perché non giocarla col Tottenham? Uno step in più sarebbe sicuramente meritato.

Ruben Amorim

Altro profilo seguito da tempo. Classe 1985, è destinato a diventare un grande fra i tecnici portoghesi, ammesso che non lo si consideri già tale. Ha il merito di aver portato lo Sporting CP a vincere il campionato dopo 19 anni. Il suo 3-4-3 ricorda quello di Conte ed è basato sul collettivo. In un certo senso darebbe continuità al lavoro del tecnico italiano.

Luis Enrique

Dopo l'avventura con la Spagna è tornato in pista. E dopo 6 anni senza un club la voglia di lavorare sul quotidiano c'è. Vanta già un'esperienza all'estero, alla Roma nel 2011/12. La Premier League è la grande occasione e come profilo sarebbe sicuramente entusiasmo all'ambiente: allenatore di caratura mondiale, vanta una Champions League vinta e tanto coraggio nel lanciare i giovani talenti.