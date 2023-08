Chi è in panchina del Milan contro il Monza: prima per tre nuovi acquisti

In Monza-Milan, amichevole valida per il trofeo 'Silvio Berlusconi' con calcio d'inizio alle 21:00, Stefano Pioli potrà contare sui seguenti calciatori in panchina: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

Da segnalare la prima convocazione - anche se in gara non ufficiale - per i nuovi acquisti Chukwueze, Okafor e Musah, pronti ad entrare nella ripresa.