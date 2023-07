Chi lascia e chi arriva: già sei (+ uno) addii, ma due arrivi a Milanello

MilanNews.it

Il 30 giugno, come ogni anno, segna la fine della stagione e molti sono gli addii che vengono ufficializzati. Quest'anno, tra mancati rinnovi e prestiti al capolinea, il Milan saluterà diversi calciatori, ben 6 di cui uno però è destinato a rinnovare e un altro che è stato già salutato nelle scorse settimane. Quest'ultimo è Antonio Mirante che, come riportato da MilanNews.it è prossimo al prolungamento del suo contratto con il Diavolo per un altro anno per il ruolodi terzo portiere. Chi saluterà ufficialmente invece sarà:

- Zlatan Ibrahimovic, ritiro

- Ciprian Tatarusanu, svincolato

- Aster Vranckx, fine prestito

- Tiemouè Bakayoko, fine prestito

- Sergino Dest, fine prestito

Formalmente anche Brahim Diaz termina oggi il suo prestito biennale con il Milan ma lo spagnolo negli scorsi giorni è già stato presentato in grande stile dal Real Madrid e dunque il suo addio è già stato processato. Mentre per Sandro Tonali si aspetta soltanto l’ufficialità.

I rossoneri, però, si sono già fatti trovare preparati e, in attesa dell'inizio ufficiale del mercato, hanno già chiuso un paio di colpi. Il primo è Marco Sportiello, arrivato a parametro zero dall'Atalanta, mentre il secondo è Ruben Loftus-Cheek, a titolo definitivo dal Chelsea. Il Milan, inoltre, ha già chiuso anche per Luka Romero, che arriva da svincolato dopo l'esperienza con la Lazio.



Torneranno dai prestiti i seguenti giocatori: Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Marco Nasti, Mattia Caldara, Marko Lazetic, Marco Brescianini e Andres Jungdal.