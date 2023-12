Chi non convinceva, poi diventato fortissimo: Moncada cita un nome che gioca nel Milan

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Ci sono giocatori che invece non ti hanno convinto particolarmente ma poi si sono rivelati dei giocatori ottimi?

“C’è un bell’esempio che ora gioca con noi, Ismael Bennacer. Lui ha cominciato in un piccolo club che si chiama Arles-Avignon in Francia, vicino a Monaco, e siamo andati a vederlo tante volte. A Riccardo Pecini piaceva molto, ma è andato subito in un grande club come l’Arsenal. E non giocava, ma è normale: è un grande club, in Premier League, è più difficile. Dopo è venuto in Italia ed è cresciuto tanto, è diventato molto molto forte. È l’esempio che dobbiamo sempre lavorare di più e lasciare un po’ di tempo ai ragazzi, che ogni anno deve fare degli step”.