Chi per il dopo Mancini? I nomi dei possibili sostituti

Le inaspettate dimissioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale hanno scosso l'ambiente. Ora la Federazione deve guardarsi attorno in tempo breve per rimettere in piedi la Nazionale in vista delle partite valevoli per le Qualificazioni Europee. Ecco i nomi dei possibili sostituti: tra i nomi altisonanti ci sono quelli dei due allenatori più prestigiosi tra quelli senza squadra, ovvero Antonio Conte e Luciano Spalletti. Altre opzioni, con meno esperienza e appeal, ma con tanto vissuto in Nazionale, sono Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.