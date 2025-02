Chi più pericoloso per il 4° posto? Ibra: "Pensiamo una alla volta, come se tutte fossero una finale"

vedi letture

Non c'è stato Sergio Conceiçao a presentare la sfida tra Milan e Feyenoord di domani, l'allenatore è volato in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa, un secondo padre per lui: in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan.

Qual è l'avversario più pericoloso per la corsa al quarto posto?

"Ogni settimana i risultati cambiano. Noi siamo concentrati su di noi. Pensiamo una partita alla volta, come se tutte fossero una finale. Secondo me chi sta davanti a noi sta facendo di tutto per esserci, sarà una battaglia fra tutti, fino all'ultimo. Tutti sono pericolosi, dobbiamo battere tutti".