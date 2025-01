Chi possono essere gli uomini decisivi? Albertini: "Per l'Inter dico Dimarco. Per il Milan uno tra Reijnders e Pulisic"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha presentato la finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 20 tra l'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, ed il nuovo Milan di Sergio Conceiçao.

Albertini, che gara si aspetta?

"L' Inter scenderà in campo con il dente avvelenato dopo il derby perso a settembre. Per il Milan sarà molto difficile, ma trattandosi di una partita secca, anzi di una finale, può succedere di tutto: i rossoneri quest’anno hanno dimostrato nei gran- di match contro l’Inter e il Real di poter battere chiunque. Paradossalmente hanno fatto meglio con le grandi che con le medio-piccole... Sulla carta l’Inter è favorita, ma non penso in modo così netto".

Sarà più pesante per Inzaghi non avere Marcus Thuram al top o per Conceiçao non poter contare sul miglior Leao?

"Credo che ci perda più l’Inter perché Thuram in questa prima parte di stagione è stato una certezza sia sotto il profilo del rendimento complessivo sia dei numeri (13 reti, 4 assist e 2 rigori conquistati, ndr). Leao, invece, per il Milan ha alternato prestazioni deludenti ad altre nelle quali è stato decisivo".

E’ questo il principale problema di Rafa?

"Purtroppo sì. Gli manca la continuità e non sai mai se avrai il miglior Leao oppure un giocatore meno decisivo".

Cosa hanno detto le due semifinali di Riad?

"Inter-Atalanta è stata un bell’incontro. La formazione di Gasperini ha confermato di soffrire l’Inte che è una squadra di alto livello, straordinaria nella consapevolezza della sua forza. Difficile che gli uomini di Inzaghi sbaglino un approccio o regalino qualcosa agli avversari".

E Juventus-Milan?

"Il Milan ha sofferto tanto in un primo tempo nel quale non ha creato pericolosi, ma Conceiçao è stato bravo a cambiare l’andamento della sfida con le sue mosse all’intervallo e nella ripresa. I rossoneri hanno meritato di vincere".

Chi possono essere gli uomini decisivi del derby?

"Per l’Inter dico Dimarco perché lui dalla sinistra tre-quattro cross pericolosi li mette sempre. Da quella parte Emerson Royal dovrà fare parecchia attenzione".

E per il Milan?

"Uno tra Reijnders e Pulisic. Non pensavo che l’olandese potesse diventare un bomber così, mentre Pulisic ero convinto che sarebbe stato de- terminante. E infatti...".

Theo Hernandez e Lautaro invece sono un po’ appannati. Perché?

"Theo mi sembra distratto e spero che torni sui livelli delle prime stagioni. Il Milan ha bisogno di un giocatore come lui, di un terzino capace di fare la differenza in ogni momento con le sue accelerazion