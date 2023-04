Chi punta l'uomo oggi? Domenghini: "In pochi: Leao e Kvara. Uno è in semifinale di Champions, l'altro vince lo scudetto"

MilanNews.it

Angelo Domenghini, ex calciatore di Serie A, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e si è espresso così su chi sono i calciatori che oggi in Serie A puntano il diretto avversario: "Sono cambiati i tempi, le tattiche, la gestione degli spazi. Io lo facevo in modo largo, le ali italiane eravamo io e Bruno Mora del Milan e andavamo dritti sul nostro avversario per creare la superiorità numerica. Spesso ci riuscivamo. Adesso? Pochi. C’è Leao, c’è Kvara: bravissimi, fuoriclasse. Uno è in semifinale di Champions, l’altro ha vinto lo scudetto con il Napoli"