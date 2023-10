Chi può deciderla con la Juve? F.Galli: "Leao, devono essere le sue partite"

Filippo Galli questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla sfida tra Milan e Juventus che si giocherà domenica sera, in rappresentanza dei colori rossoneri che ha difeso anche lui svariate volte in campo e non solo. Alla domanda su chi tra i giocatori del Diavolo potrà essere quello decisivo, la risposta è stata secca: "Leao, e lo dico a occhi aperti. Partite come questa devono essere le sue. E poi, con il numero 10 sulla schiena..."