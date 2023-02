Chi sarà il successore di Antonio Conte? Oggi la Panchina d'Oro. Il grande favorito è Pioli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Si terrà oggi a Coverciano l'assegnazione della Panchina d'Oro per la stagione 2021/2022, con un grande favorito d'obbligo come l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Dopo lo Scudetto, il tecnico rossonero potrebbe conquistare il primo trofeo individuale nella prestigiosa sede di Coverciano a Firenze.

Il premio

Nato nel 1991 come un riconoscimento assegnato dai giornalisti al miglior allenatore europeo, nel corso degli anni si è delineata come la cerimonia che vuole celebrare i tecnici più apprezzati dei maggiori campionati del nostro Paese, secondo il giudizio degli stessi colleghi allenatori: non solo quindi i Mister delle tre leghe professionistiche maschili, ma anche le guide tecniche delle squadre partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B femminile, e – dal 2018 – gli allenatori della Serie A, maschile e femminile, di calcio a cinque. Ogni anno si svolge all’interno di un corso obbligatorio per allenatori professionisti, nell’affascinante cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano: il luogo simbolo della sapienza calcistica italiana, la cosiddetta ‘Università del calcio’. Nei primi due anni, il premio è stato assegnato dai giornalisti a quello che era considerato il miglior allenatore europeo dell’anno.

Dalla stagione 1993/1994 fino al 2005/2006, per tredici edizioni, la Panchina d’oro - decisa con i voti non più dei giornalisti, ma degli allenatori - è stata assegnata al miglior tecnico sia di Serie A che di Serie B. Per inciso, in questo lasso di tempo, nessun Mister alla guida di una squadra del campionato cadetto ha vinto il premio. Dal 2006/2007 la Panchina d’oro viene assegnata, con i voti dei colleghi tecnici, esclusivamente al miglior allenatore della Serie A.

L'albo d'Oro

Allenatori di club europei

1990/91: Raymond Goethals

1991/92: Fabio Capello

Allenatori di club di Serie A e B

1993/94: Fabio Capello

1994/95: Marcello Lippi

1995/96: Marcello Lippi

1996/97: Alberto Zaccheroni

1997/98: Luigi Simoni

1998/99: Alberto Zaccheroni

1999/2000: Alberto Cavasin

2000/01: Fabio Capello

2001/02: Luigi Delneri

2002/03: Carlo Ancelotti

2003/04: Carlo Ancelotti

2004/05: Luciano Spalletti

2005/06: Cesare Prandelli

Allenatori di club di Serie A

2006/07: Cesare Prandelli

2007/08: Roberto Mancini

2008/09: Massimiliano Allegri

2009/10: José Mourinho

2010/11: Francesco Guidolin

2011/12: Antonio Conte

2012/13: Antonio Conte

2013/14: Antonio Conte

2014/15: Massimiliano Allegri

2015/16: Maurizio Sarri

2016/17: Massimiliano Allegri

2017/18: Massimiliano Allegri

2018/19: Gian Piero Gasperini

2019/20: Gian Piero Gasperini

2020/21: Antonio Conte