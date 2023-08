Chi sarà il vice Theo? Pioli: "Bartesaghi è interessante. Abbiamo anche soluzioni interne come..."

Chi sarà il vice Theo? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda in occasione della conferenza stampa alla viglia di Milan-Torino.



"Bartesaghi è interessante, quando non sarà con noi andrà con la Primavera. Come vice Theo ci sono anche Calabria e Florenzi, abbiamo le situazioni interne in caso di assenza di Theo".