Chi spende di più in A per gli agenti? Juve spesa shock, ottimo lavoro Milan, Inter 2ª

Nessuno come la Juventus in Serie A. Nella giornata di ieri, come ogni anno, la FIGC ha reso note le cifre spese dai club del massimo campionato in commissioni e corrispettivi agli agenti nell'anno solare 2022. I bianconeri, da soli, hanno speso poco più di 51 milioni di euro, pari a poco meno di un quarto dei 205 milioni complessivi.

Inter e Roma colpiscono per le proprie spese: i giallorossi sono i secondi dietro ai bianconeri, entrambe le società - come anche la Fiorentina - spendono più del Napoli attualmente primo in classifica. "Fanalino" di coda il Torino, che spende meno delle tre neopromosse. Ottimo lavoro del Milan.