Chi tira il prossimo rigore? Anche Pulisic è un'opzione: 0 errori

Il tema dei rigori accompagnerà il Milan nelle prossime settimane, almeno finchè i rossoneri non infrangeranno questo nuovo tabù segnandone uno. Il doppio errore di sabato sera contro il Bologna, che porta la firma di Giroud e Theo, ha dell'incredibile: un evento rarissimo che al Milan non capitava dal 1955 e che in Serie A non si vedeva da 7 lunghi anni.

Dopo la partita è inevitabilmente partito il toto-rigore. In altre parole ci si è chiesti chi sarà il prossimo tiratore: ancora Giroud? Ancora Theo? Uscendo dal campo Rafael Leao ha avanzato la sua candidatura con Pioli ma il portoghese non ha grande esperienza in merito. Chi ce l'ha è Christian Pulisic che su nove rigori calciati ne ha segnati nove, in carriera. Tutti messi a segno con al nazionale statunitense (uno con l'U17), a parte uno segnato con il Dortmund U17.