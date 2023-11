Chi vince lo scudetto? Savicevic: "Metto anche il Milan nonostante con l'Udinese abbia sbagliato tutto"

Dejan Savicevi, ex campione rossonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha espresso alcuni pronostici sulla stagione in corso. Prima non si è sbilanciato sulla Champions League: "Per la Champions è troppo difficile: ve lo dico a marzo". Poi si è scoperto un po' di più per il campionato, dicendo: "In Serie A, Inter e Milan sono le più forti. Metto anche il Milan, nonostante contro l’Udinese abbia sbagliato tutto"