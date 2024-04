Chi vincerebbe tra il Milan dello Scudetto e quello attuale? Pioli risponde così

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce, vinto per 3-0 dai rossoneri grazie ai gol di Pulisic, Giroud e di Leao.

68 punti, uno in più dell'anno dello Scudetto...

"Non sono state ribaltate: tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di 20 giocatori, si contano solo le entrate spesso... La stagione non è finita. Fare meglio dell'anno dello Scudetto sarà molto difficile, ma i bilanci si fanno alla fine. Certe volte affrettiamo troppo, sia sui singoli giocatori con i giudizi che sulle squadre. ora proveremo a vincere la sesta di fila. Bilancio dopo la Salernitana".

Chi vincerebbe in una sfida tra questo Milan e quello dello Scudetto?

"Troppo difficile, caratteristiche diverse, annate diverse. Io spero che possa essere il mio Milan più forte, che possa vincerle tutte e andare in finale di Europa League. È un Milan forte, perché i nuovi hanno alzato il livello di qualità".