Chiariello: "L’inopinata e incredibile sconfitta in casa contro il Milan per 4-0 non solo toglie alcune certezze, ma mi porta ad alcune delle domande"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pesante ko del Napoli contro il Milan nel suo editoriale: "L’inopinata e incredibile sconfitta in casa contro il Milan per 4-0 non solo toglie alcune certezze, ma mi porta ad alcune delle domande. Trattasi di frenata o franata? Quanto può incidere psicologicamente sugli azzurri la sconfitta di proporzioni così’gravi in una partita dove il Milan l’ha fatta da padrone in lungo e in largo? Osimhen è così determinante? Eppure il Napoli aveva vinto 7 partite su senza il suo bomber, compresa la gara d’andata contro i rossoneri.