Chiariello: "Napoli in pole, ma fra le altre si sta facendo notare notevolmente il Milan che però è una squadra totalmente nuova"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro', è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: "Il Napoli ha fatto qualcosa di molto positivo, cioè niente. Meno fa, meglio fa. E’ ovvio che in questo momento De Laurentiis è focalizzato su un solo tempo: quello dei rinnovi, tirerà le somme entro luglio. Per Osimhen c’è un working in progress che si sta evolvendo in maniera positiva, non dovrebbero esserci sorprese dall’estero anche se s’innesca il giro Mbappè. Io personalmente mi sento moderatamente ottimista, vedendo anche l’atteggiamento del ragazzo totalmente calato nella realtà azzurra. Vedo che Zielinski si sta riavvicinando al Napoli, è un giocatore molto sottovalutato, quindi potrebbe essere un altro acquisto molto importante.

Alla fine il Napoli ha già recuperato Gollini, a destra non è un problema che sia Faraoni o Zanoli il vice Di Lorenzo. Il Napoli si deve focalizzare su tre possibili acquisti, due giocatori devono entrare per forza visto che sono andati via Kim e Ndombele, il terzo probabilmente dovrà sostituire Lozano. Poi che possa fare ancora qualcosa si vedrà, se c’è sempre il problema Demme se rimane o no, non credo che Gaetano possa rientrare nelle rotazioni. Il Napoli, quindi, farà 3-4 giocatori, dei quali un paio importanti. Quello che conta è che parte con 9/11 titolari della passata stagione, che restano a pieno titolo e soddisfatti. Questo mi fa pensare che il Napoli resta in assoluta pole position, anche se fra le altre si sta facendo notare notevolmente il Milan che però è una squadra totalmente nuova”.