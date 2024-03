Chicago ospiterà il 31 luglio l'amichevole tra le due squadre più titolate d'Europa

AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà negli Stati Uniti d'America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. La nuova edizione del torneo vedrà cinque dei club di calcio più iconici al mondo - AC Milan, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid CF - disputare una serie di amichevoli negli stadi ospitanti di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte.

2. Mercoledì 31 luglio 2024 – contro il Real Madrid CF a Chicago, IL

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.