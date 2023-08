Chiellini: "Cessioni come quella di Tonali sono il destino delle squadre italiane"

Giorgio Chiellini, difensore dei LA Galaxy, si è così espresso a Tuttosport sul Milan: "Negli USA ho visto anche il Milan, conosco bene Pioli che lo ammiro molto anche come persona. Il progetto rossonero è interessante, vediamo come andrà in campionato. Peccato abbia ceduto Tonali che poteva essere una bandiera ma credo che sia il destino delle squadre italiane