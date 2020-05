Chiellini durissimo su Balotelli: "Persona negativa senza rispetto per il gruppo"

Giorgio Chiellini, intervistato da Repubblica, è andato giù duro contro Mario Balotelli, raccontando un aneddoto del 2013, quando l'attaccante bresciano vestiva la maglia rossonera: "Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi 5 al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi 10 o 20".