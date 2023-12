Chiellini: "Infortuni Milan? Da ex giocatore posso dire che si gioca troppo e con ritmi altissimi"

Il Milan torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro l'Atalanta, segnando 3 gol al Monza di Raffaele Palladino: rossoneri in festa soprattutto per l'esordio da favola del giovane difensore Jan-Carlo Simic, subentrato a Tommaso Pobega e autore della sua prima rete in prima squadra, sotto la Curva Sud e su un assist al bacio di Leao. Nota negativa che riguarda nuovamente il tema infortuni: out Pobega e Okafor, con anche Musah fermo ai box e infatti assente nella partita contro il Monza. Di questo delicato argomento ne ha parlato, a Sky Calcio Club, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini.

Queste le sue parole: "Infortuni Milan? Da ex giocatore posso dire che si gioca troppo e con ritmi altissimi, in inverno e in estate. Poi ci sono quelli che tornano dalle Nazionali, hanno allenamento e devono recuperare.. insomma è complicato per gli atleti giocare sempre e in ogni condizione".

Una piccola parentesi su Ibrahimovic nuovo dirigente rossonero

"Ibra è stato un grande giocatore e lo sappiamo tutti, forse però non sarà così immediato questo cambiamento di ruolo, ma ci vorrà chiarezza su ciò che dovrà fare adesso. Sicuramente con uno come lui il Milan avrà più consapevolezza, è un aiuto in più".