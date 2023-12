Chiellini: "Per quello che è oggi il Milan, l'Europa League può essere la giusta competizione per provare ad arrivare in fondo"

"Io se sono l'Inter non ho paura dell'Atletico Madrid. Posso aver timore del Real Madrid, del Bayern, del City, ma l'Inter non è inferiore all'Atletico Madrid". Così Giorgio Chiellini, presente negli studi di 'Sky' sui possibili incroci agli ottavi di Champions League.

Non parteciperà a questo sorteggio il Milan, retrocesso in Europa League nonostante la vittoria in quel di Newcastle: "Per quello che è oggi il Milan, una squadra giovane che ha cambiato tanto in estate, l'Europa League può essere la giusta competizione per provare ad arrivare in fondo".

IL SORTEGGIO

Il sorteggio per l'edizione dei playoff di Europa League 2023-2024 - ai quali parteciperà anche il Milan - è in programma lunedì 18 dicembre alle ore 13:00. Si sfideranno le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions League e le seconde dei gruppi di Europa League, mentre le prime in classifica sono già qualificate agli ottavi.

Friburgo/West Ham

Marsiglia/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes/Villarreal

Slavia Praga

Molde/Qarabag