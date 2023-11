Chiellini: "PSG presuntuoso nella marcatura di Leao, gli ha lasciato troppi uno contro uno"

Collegato con lo studio di 'Sky', Giorgio Chiellini ha così commentato la prestazione del PSG, squadra stasera sconfitta a San Siro dal Milan: "Luis Enrique è molto bravo nella fase di possesso, è difficile da pressare, però per me sono stati superficiali e presuntuosi nel non voler prendere accorgimenti su Leao. Sul gol che ha sbloccato la partita, il portoghese andava affrontato diversamente da inizio azione, andava fatto fallo prima di farlo partire, se si gira non lo prendi più. Troppo volte oggi il PSG ha lasciato spazio a Leao, si andava sempre a giocare l'uno contro uno e andava in difficoltà".