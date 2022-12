Chiellini: "Sapevamo che il comunicato sul taglio stipendi sarebbe stato diverso dagli accordi"

MilanNews.it

L'ex-capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, come riportano i colleghi de la Gazzetta dello Sport, ha raccontato ai pm Ciro Santoriello, Mario Bendoni e all'aggiunto Marco Gianoglio che "tutti sapevamo che il comunicato sui 90 milioni di rinuncia sarebbe stato diverso dagli accordi" e che "nel bilancio hanno messo l’importo del taglio, non so se era corretto o meno farlo", in merito all'Inchiesta Prisma. "I miei riferimenti erano Agnelli e Paratici da una parte e i compagni dall’altra - ha raccontato Chiellini -. Ricordo che sono stato contattato da qualche altro giocatore di altre squadre, stavano anche loro cercando di trovare un accordo e gli ho spiegato quello che avevamo fatto noi. Ai colleghi che mi hanno contattato, ho risposto che una parte ci sarebbe stata restituita l’anno successivo, negli anni successivi"

Poi Chiellini continua: "Tutti (inteso i compagni, ndr) eravamo comunque a conoscenza che il comunicato stampa sarebbe stato diverso dagli accordi. [...] Noi abbiamo rinunciato per il bene della società, poi nel bilancio non so cosa abbiano messo. O meglio: so che hanno messo i 90 milioni di rinuncia. Non so se era corretto o meno farlo".