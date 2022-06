Chiesa: "Italia indietro rispetto ad altre nazioni, il sistema va cambiato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente a Torino per la presentazione del nuovo Hub Educativo, l'attaccante della Juventus, Federico Chiesa, ha parlato ai cronisti presentisoffermandosi anche sul momento dell'Italia: "Abbiamo bisogno di cambiamento, di giocatori freschi e nuovi ma anche di cambiare il sistema calcio italiano. Siamo indietro rispetto alle altre Nazioni, lo vediamo. Come ha detto anche Mancini, i giocatori in Italia non giocano. Ma qual è il problema? Non c'è il talento o non c'è la formazione? Bisogna cominciare a farsi anche queste domande e cambiare un po' la mentalità. Mancini è la persona più adatta, l'ha fatto la prima volta e ci ha portato sul tetto d'Europa. Secondo me la formazione è importante. Nel settore giovanile della Fiorentina, ad esempio, quando c'ero io si insegnavano proprio le basi, oggi si pensa più ad altro".