Chievo bocciato anche dal TAR, ma Campedelli non molla. il 26 la sentenza del Consiglio di Stato

Dopo l'ennesima fumata nera, quella del TAR del Lazio arrivata ieri, il Chievo continua a voler dar battaglia contro l'esclusione dal campionato di Serie B per il mancato pagamento dell'IVA per il quadriennio 2014/2018. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente Luca Campedelli avrebbe deciso di appellarsi al Consiglio di Stato, l'ultimo grado della giustizia a cui potersi risolvere, per ribaltare la situazione. Appuntamento fissato per il 26 agosto.