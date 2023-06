Chievo, deserta la prima asta per aggiudicarsi il marchio: cifre troppo alte

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è svolta ieri la prima asta per aggiudicarsi il marchio Chievo, ma, come si legge su trivenetogoal.it, la stessa è andata deserta. Questo perché i vari soggetti interessati, tra i quali la bandiera del club e attuale presidente della Clivense Sergio Pellissier, hanno giudicato troppo alto il prezzo stabilito dal Tribunale per alimentare una corsa al simbolo di quello che è stato un club indimenticabile per le imprese compiute: si parte da una base di 530mila euro.