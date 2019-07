Chievo, è il Bayern Monaco la destinazione preferita di Vignato

In casa Chievo, continua a tenere banco il futuro di Emanuel Vignato, talento classe 2000: secondo L'Arena, la destinazione preferita del giocatore per il progetto tecnico e le prospettive è il Bayern Monaco, meta avvallata soprattutto dal suo agente Tullio Tinti. Resta in attesa il Milan, che ha già in casa un 2001 di classe come Daniel Maldini e prima di andare all'assalto di Vignato vuole fare ancora qualche valutazione.