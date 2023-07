Christian Abbiati, titolare grazie a una mossa di wrestling. E vincitore di tutto con il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

La vita di Christian Abbiati è cambiata per una mossa di wrestling. Perché il 17 gennaio 1999 si gioca Milan-Perugia, ultima di andata. Nakata insacca il rigore del definitivo 2-1 al novantaduesimo, Bucchi cerca di andare a prendere il pallone per riprendere il gioco il prima possibile, Sebastiano Rossi gli applica un braccio teso che gli costa il rosso, male minore, ma anche la titolarità per il resto della stagione e della carriera. Da lì in poi Abbiati, ventun'anni, diventa il portiere di partenza. Incredibilmente, al primo anno da titolare di una squadra in Serie A, riesce a vincere lo Scudetto proprio contro il Perugia all'ultima di Serie A, al Curi.

Cresciuto in club dell'hinterland milanese, prima esordisce con il Monza, poi va al Borgosesia per farsi le ossa e torna in biancorosso per essere il titolare. Nel 1998-99 è il terzo portiere del Milan, dietro Jens Lehmann e Sebastiano Rossi, appunto. Il tedesco viene salutato molto presto - dopo una tripletta di Batistuta e qualche errore di troppo. Con Zaccheroni diventa titolare fino al 2002-03, quando esplode Dida: riesce però a griffare la Champions League vinta con la parata su Kallon negli ultimi minuti della semifinale contro l'Inter. Finisce al Genoa, neopromosso in Serie A, ma torna in rossonero subito dopo a causa della valigetta di Maldonado: causa sospetti di combine i liguri finiscono retrocessi a tavolino.

Lui, invece, torna al Milan e va alla Juventus, causa infortunio di Gianluigi Buffon. L'anno dopo è al Torino, poi va all'Atletico Madrid. Sembrerebbe finita la sua parentesi milanista, invece ci torna nel 2008, praticamente titolare fino al 2013-14 quando arriva Amelia, poi Diego Lopez. Si ritira nel 2016, nel 2017 diventa team manger e ci rimane una sola stagione. Oggi Christian Abbiati compie 46 anni.