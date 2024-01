Christian Pulisic eletto calciatore americano dell'anno: è la quarta volta

Christian Pulisic è stato eletto calciatore americano dell'anno per il 2023: l'attaccante del Milan ha vinto questo premio per la quarta volta nella sua carriera, eguagliando il record di sempre di Landon Donovan. Il club rossonero ha pubblicato il video del momento in cui l'ex Chelsea ha saputo della sua vittoria. Queste le sue parole: "Grazie ragazzi, lo apprezzo molto".

Questo invece l'annuncio della Federcalcio statunitense: