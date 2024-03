Christian Pulisic nuovo "millenial" del Milan: chi sono gli altri

Con il gol segnato domenica pomeriggio contro il Verona, Christian Pulisic è diventato il nuovo "millenial" rossonero. Nel senso che si è aggiunto a una cerchia ristretta di altri quattro calciatori rossoneri con cui condivide il traguardo di aver segnato la rete della cifra tonda per quanto riguarda i multipli di 1000. Qello del Bentegodi, infatti, oltre a essere stato il dodicesimo gol stagionale dell'americano e il nono in Serie A, è risultato essere anche il gol numero 5000 della storia del Milan in Serie A. Un traguardo storico per il Diavolo a cui Pulisic ha legato il suo nome per sempre. All'interno di una stagione in cui Pulisic sta offrendo la sua miglior versione di sempre.

I suoi compagni sono di un certo rilievo. Il millesimo gol è stato segnato dal più grande bomber della storia rossonera, Gunnar Nordahl. Era il 28 maggio 1950 e il Diavolo batteva per 6-2 la Roma a San Siro. Quattordici anni dopo è arrivato anche il gol numero 2000: a pensarci fu Paolo Ferrario nella gara vinta sulla Spal il 31 maggio 1964. Quindi il 3000° centro è arrivato con Daniele Massaro: correva il giorno dell'Immacolata, 8 dicembre 1991 e il Milan batteva il Torino per 2-0. L'ultimo della lista, prima di Pulisic, è stato Ricardo Kakà, autore del gol numero 4000: 26 agosto 2007 al Ferraris nella vittoria per 2-0 sul Genoa.